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  4. Değişimiyle çok konuşulmuştu... Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez son haliyle şaşırttı! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Değişimiyle çok konuşulmuştu... Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez son haliyle şaşırttı! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.04.2024 16:26
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Akasya Durağı dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırıyordu. Dizide Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Sönmez'in sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Değişimiyle çok konuşulmuştu... Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez son haliyle şaşırttı! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Akasya Durağı dizisi yayınlandığı dönemden beri hiç gündemden düşmüyor. Dizi hâlâ özet bölümleriyle gündeme geliyor.

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Dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Sönmez yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

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"GÖRÜNCE TANIYAMADIM"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

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Ünlü oyuncuya "Bayağı değişmiş", "Görünce tanıyamadım", "Şu anki haline bayıldım", "Dilek her geçen gün gençleşiyor" gibi yorumlar yapıldı.

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