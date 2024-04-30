Değişimiyle çok konuşulmuştu... Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez son haliyle şaşırttı! İddialı pozları sosyal medyayı salladı

Akasya Durağı dizisi yayınlandığı dönemden beri hiç gündemden düşmüyor. Dizi hâlâ özet bölümleriyle gündeme geliyor.

Dizideki oyuncuların son halleri de zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de Cezmi Baskın'ın hayat verdiği ''Osman Ağa'' karakterinin kızı Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez oldu.

Uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam süren Sönmez yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

"GÖRÜNCE TANIYAMADIM"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Ünlü oyuncuya "Bayağı değişmiş", "Görünce tanıyamadım", "Şu anki haline bayıldım", "Dilek her geçen gün gençleşiyor" gibi yorumlar yapıldı.







