Değişimiyle çok konuşulmuştu.... Şarkıcı Lara o fotoğrafları çekenlere tepki gösterdi: "Bunlar artık soyunuyor!"

Şarkıcı Lara iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yerini almayı başarıyor.

Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Lara, değişimiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Lara son olarak Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Nükhet Duru'nun tayt polemiği ve Zeynep Bastık'ın iç çamaşırlı pozlarıyla ilgili konuşan Lara, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru, "Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hâlâ karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" diyerek bir kez daha tayt giyilmesine karşı olduğunu söylemişti.

"BEN BİR ANNEYİM HER ŞEYDEN ÖNCE"

Ünlü ismin bu açıklamaları 'Aramızda Kalmasın' programına da konu oldu. Programın konuğu Lara, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Artık herkes tayt giyiyor. Nükhet'e katılıyorum, tayt giyince üzerimize tunik gibi bir şeyler giymek gerekiyor. Ben hâlâ tayt veya dar bir şey giydiğimde üzerime hırka alıyorum. Genç kızlarımıza da kızmıyorum, baksanıza artık sanat nerelere gidiyor... Soyunan soyunana! Bunun çok harika bir şey olduğunu düşünüyorlar."

Ardından, Zeynep Bastık'ın çorap üzerine giydiği iç çamaşırlı pozlarıyla ilgili de yorum yapan şarkıcı Lara, "Bir gün fotoğraf çekimi için bir stilist bana öyle bir kıyafet getirmişti ki... Yaşım da 22-23 o zaman. Bikini gibi bir şeydi... 'Bunu giymen lazım, bir dergiye kapak olacaksın' dedi. Asla giymem dedim. 'Ama giyersen daha çok gündemde kalacaksın' dediler, ben de giymedim. Çünkü ben bir anneyim her şeyden önce" şeklinde konuştu.

Lara son olarak sözlerine şunları ekledi:

"'Allah Versin' şarkımın klibinde dans ederken üzerimde bir tunik vardı. O tunik aslında elbiseydi, bana 'Bunu giyeceksin' dediler. Ben güçlü bir sesi olan bir genç kızdım, eğer Türk halkı beni sevecekse sesimle sevsin dedim. 'Asla bunu giymem, hemen bana bir kot pantolon getirin' dedim. Ben inanamıyorum artık ya. Dekolte başka bir şey, biz şov yapıyoruz. Ama bunlar artık soyunuyor!"







