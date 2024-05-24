MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Değişimiyle çok konuşulmuştu.... Şarkıcı Lara o fotoğrafları çekenlere tepki gösterdi: "Bunlar artık soyunuyor!"

Değişimiyle çok konuşulmuştu.... Şarkıcı Lara o fotoğrafları çekenlere tepki gösterdi: "Bunlar artık soyunuyor!"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 11:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'lerin başında seslendirdiği 'Adam Gibi Adam' şarkısıyla akıllarda kalan şarkıcı Lara, son haliyle şaşırtmıştı. Nükhet Duru'nun tayt polemiği ve Zeynep Bastık'ın iç çamaşırlı pozlarıyla ilgili konuşan Lara, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Değişimiyle çok konuşulmuştu.... Şarkıcı Lara o fotoğrafları çekenlere tepki gösterdi: "Bunlar artık soyunuyor!"

Şarkıcı Lara iddialı paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yerini almayı başarıyor.

Adam Gibi Adam, Katmer Katmer ve Allah Versin gibi şarkılarla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Lara, değişimiyle sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

larason7777

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Lara son olarak Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Nükhet Duru'nun tayt polemiği ve Zeynep Bastık'ın iç çamaşırlı pozlarıyla ilgili konuşan Lara, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

lara777

Geçtiğimiz günlerde Nükhet Duru, "Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hâlâ karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" diyerek bir kez daha tayt giyilmesine karşı olduğunu söylemişti.

nükhetdurusun

"BEN BİR ANNEYİM HER ŞEYDEN ÖNCE"

Ünlü ismin bu açıklamaları 'Aramızda Kalmasın' programına da konu oldu. Programın konuğu Lara, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Artık herkes tayt giyiyor. Nükhet'e katılıyorum, tayt giyince üzerimize tunik gibi bir şeyler giymek gerekiyor. Ben hâlâ tayt veya dar bir şey giydiğimde üzerime hırka alıyorum. Genç kızlarımıza da kızmıyorum, baksanıza artık sanat nerelere gidiyor... Soyunan soyunana! Bunun çok harika bir şey olduğunu düşünüyorlar."

zeynepbastık7777

Ardından, Zeynep Bastık'ın çorap üzerine giydiği iç çamaşırlı pozlarıyla ilgili de yorum yapan şarkıcı Lara, "Bir gün fotoğraf çekimi için bir stilist bana öyle bir kıyafet getirmişti ki... Yaşım da 22-23 o zaman. Bikini gibi bir şeydi... 'Bunu giymen lazım, bir dergiye kapak olacaksın' dedi. Asla giymem dedim. 'Ama giyersen daha çok gündemde kalacaksın' dediler, ben de giymedim. Çünkü ben bir anneyim her şeyden önce" şeklinde konuştu.

lara44444444444

Lara son olarak sözlerine şunları ekledi:

"'Allah Versin' şarkımın klibinde dans ederken üzerimde bir tunik vardı. O tunik aslında elbiseydi, bana 'Bunu giyeceksin' dediler. Ben güçlü bir sesi olan bir genç kızdım, eğer Türk halkı beni sevecekse sesimle sevsin dedim. 'Asla bunu giymem, hemen bana bir kot pantolon getirin' dedim. Ben inanamıyorum artık ya. Dekolte başka bir şey, biz şov yapıyoruz. Ama bunlar artık soyunuyor!"

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen o hesaba isyan etti! 'Zıkkımın kökü...'Gelen o hesaba isyan etti! 'Zıkkımın kökü...'
Sessiz sedasız evlenmişti! Cannes pozları olay olduSessiz sedasız evlenmişti! Cannes pozları olay oldu
Ekranlara geri dönüyor... Yeni sezon için o ünlü isme teklif gitti! İstediği parayı duyunca...Ekranlara geri dönüyor... Yeni sezon için o ünlü isme teklif gitti! İstediği parayı duyunca...
Anahtar Kelimeler:
Lara
En Çok Okunan Haberler
'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

'Dolar yükselir mi?' sorusuna Bakan Şimşek'ten net cevap: Bırakırsak düşer

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod

Çok kuvvetli geliyor... 17 il için sarı ve turuncu kod

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Reisi'nin düşen helikopteriyle ilgili ön rapor açıklandı! Pilot düşmeden bir buçuk dakika önce...

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Siparişlere yetişemeyince artırdı, yine de yetişemiyor! Tek sıkıntısı...

Siparişlere yetişemeyince artırdı, yine de yetişemiyor! Tek sıkıntısı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.