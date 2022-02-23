MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Değişimiyle gündeme gelen Arda Kural eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'nu yerden yere vurdu

Değişimiyle gündeme gelen Arda Kural eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'nu yerden yere vurdu

23.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Arda Kural, 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emret Komutanım dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Arda Kural, bu süreçte yaşadıklarını, kırılma noktasını ve eski rol arkadaşı Sarp Levendoğlu'ndan bahsetti.
arda-kural-yillar-sonra-anlatti-emret-komutanim-14752058_4932_m

"EMRET KOMUTANIM SETİNDE ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"

Emret Komutanım dizisinin çekimlerinde yaşadığı zorluklardan bahseden Kural, canlı yayında şunları söyledi: "Çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü. Büyük sıkıntılar yaşadım ama hayranlarım benden vazgeçmedi. Her şeye bir anda yoğunlaşmaya çalışınca kafam çok karıştı. Emret Komutanım setinde rol arkadaşlarım beni bilerek dışladı. Bir çekememezlik oldu herhalde. Beni ezip dışlamaya çalıştılar. O dönem namaz kılmaya başladım. Herkes benim için 'bu havalı ama aynı zamanda dine yöneldi' diyorlardı. Düşmanlar bunu çok kullandı."

arda-kural-yillar-sonra-anlatti-emret-komutanim-14752058_5669_m

"SETTE NAMAZ KILMAK İÇİN SÜRE İSTEDİĞİMDE AŞAĞILAR GİBİ BAKTILAR"

"Piyasadan alacağımızı alamıyorduk. Dizi tutunca bir toplantı yapıldı ve 'biz ne istersek onu yapacağız. Biz istersek paranızı vermeyebiliriz' demeye başladılar. Ben de buna karşı çıktım. Ben haksızlığa gelemem. İlk kırılma noktam galiba namaz kılmaya başladığım süre. 7 yıl namaz kıldım. O baskıyla ilk kırılma oldu. Bana 'sen dinci mi oldun' demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir güçteyim."

arda-kural-yillar-sonra-anlatti-emret-komutanim-14752058_942_m

"SARP LEVENDOĞLU ÜZERİMDE BASKI KURMAYA ÇALIŞTI"

Sarp Levendoğlu ile sette bir türlü yıldızımız barışmadı. Sarp bana göre biraz aykırı bir tip. Çok rahat davranan biri. Kişisel sınırları ihlal etmemek gerekiyor. Bana karşı sınırlarımı ihlal edecek şekilde konuşmaya başladı. Beni ezmeye çalışıyormuş gibiydi. Üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Ben de keskin çizgiler koyunca o da yapımcının yeğeniydi. Beni bilerek yalnız bıraktılar. Psikolojik olarak kırılma noktam orasıydı. Yalnız bırakılınca insan üzülüyor. Sette rol çalmaya başladılar. Öfke bozukluğu yaşayınca psikoloz tanısı ile 20 gün hastanede tedavi gördüm. Özgüvenim zedelendi. Zor günlerin ardından senaryo yazmaya başladım. TikTok'ta 1,5 milyon izlendi. Keyfim yerinde. Savaşı kazandım."

Arda Kural'ın inanılmaz değişimi! 2 ayda 14 kilo verip saç ektirdiArda Kural'ın inanılmaz değişimi! 2 ayda 14 kilo verip saç ektirdi

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kural, "Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval Sam kimdir, aslen nereli?Şevval Sam kimdir, aslen nereli?
Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!Taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi!
Gece yarısı paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldüGece yarısı paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü
Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Sarp Levendoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!

Yaşananların nedeni yetişkin film yıldızı!

Annesinin yaptığı hata, bebeği bu hale getirdi! Yüzü mahvoldu

Annesinin yaptığı hata, bebeği bu hale getirdi! Yüzü mahvoldu

İlginizi Çekebilir

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Bebeğin görüntüleri infial yarattı! "Bu bebek ne yiyor?"

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.