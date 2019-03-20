Dehşet anları! Herkesin gözü önünde kırbaçlandılar

Evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilen beş çift, 4 ila 22 kırbaç cezasına çarptırıldı. Cezalar Aceh'deki caminin dışında uygulandı.
Çiftlerin bir kısmı sadece sarıldığı ve el ele tutuştuğu için cezalandırıldı. Cezaların infazı çiftler hapis cezalarını çektikten sonra gerçekleşti.
Ahlak polisinin yakaladığı kişilerin arasında eşcinsel ilişkide bulunan ve alkol kullanan kişiler de yer aldı.
Maskeli bir infaz memuru tarafından uygulanan kırbaç cezasını çoluk çocuk onlarca kişi meraklı bakışlarla izledi.
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