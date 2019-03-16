Dehşet anları! Lastik, bomba gibi patladı

Bir iş yerinde yaşanan korkunç olayda, çalışanlardan biri lastiğe hava doldurduğu sırada bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle savrulan genç yere düştü. İş yerindeki diğer çalışanlar ise hemen gencin yardımına koştu.

Çocuğun sağlık durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamazken, dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

