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Dehşet anları! Lastik, bomba gibi patladı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Bir iş yerinde bomba gibi patlayan lastik genci savururken, dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Bir iş yerinde yaşanan korkunç olayda, çalışanlardan biri lastiğe hava doldurduğu sırada bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisiyle savrulan genç yere düştü. İş yerindeki diğer çalışanlar ise hemen gencin yardımına koştu.

Çocuğun sağlık durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamazken, dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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lastik Iş Yeri

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