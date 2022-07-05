Dehşet anlarını anlattı! Hayatını kurtarmak için oğlunu çöpe attı

ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlama töreni sırasında 6 kişiyi öldüren ve 24 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırı büyük paniğe yol açtı. Birçok insan olay yerinden kaçıp saklanmak için koşarken ve saldırgandan kaçınmaya çalışırken korkunç bir kaos yaşandı. Olay anında orada olan Alexander Andoval isimli bir vatandaş yaşadıklarını anlattı.

ÜZÜCÜ BİR DENEYİM

Şimdi gözaltında olan 22 yaşındaki İtalyan asıllı Robert Crimo tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaşananlar, bir inşaat müteahhidi ve yerel sakin olan Alexander Sandoval için, çevresinde olup biten tüm katliamlar arasında çocuğunu güvenliğe almak için çaresiz olduğu, üzücü bir deneyimdi.

ÇÖP KOVASINA KOYDU

Andoval, çocuğunu alıp sığınmak için bir mağazanın camlarını kırmaya çalıştığını ancak başaramadığını, kapıyı yumrukladığını ancak işe yaramadığını söyledi. Çaresiz adam, tetikçinin durduğu kısa bir zaman aralığından faydalanıp köşeye çekildiklerini ve oğlunu, küçük erkek kardeşini ve köpeklerini nasıl çöp kovasına koyduğunu anlattı.

''GERÇEK BİR TERÖR''

Tetikçiden gizlenmeye çalıştığı bu esnada polisler tarafından eşlik edilen dehşete düşmüş çocukları ve sağlık ekiplerinin müdehale ettiği yaralıları gördüğünden düştüğü dehşeti anlatan Sandoval, bunun gerçek bir terör olduğunu söyledi.



