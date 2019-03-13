Dehşet! Motorcuların arasına daldı

Motosikletliler kırmızı ışıkta beklediği sırada süratli bir şekilde gelen araç motosikletlilerin arasına daldı.
3 motorcuyu hastanelik eden otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.
Dehşet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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