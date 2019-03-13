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Dehşet! Motorcuların arasına daldı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 23:23 | Son Güncelleme

Hızla gelen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlilerin arasına daldı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Motosikletliler kırmızı ışıkta beklediği sırada süratli bir şekilde gelen araç motosikletlilerin arasına daldı.

3 motorcuyu hastanelik eden otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Dehşet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet kaza

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