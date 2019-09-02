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Dehşet verici! Bebeğini nasıl öldürüp, gömdüğünü anlattı

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DÜNYA  | 02.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

Rusya’da bir yaşındaki bebeğini öldürerek gömen anneye, olay yerinde tatbikat yaptırıldı. Bebeğini, iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne, “Ona yemek alacak param yoktu. Artık bir daha hiç aç olmayacağını söyledim” dedi.

Dehşet verici! Bebeğini nasıl öldürüp, gömdüğünü anlattı

Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nde yaşayan 2 çocuk annesi Yuliya Habirova (28), bundan dört gün önce polisi arayarak bir yaşındaki erkek bebeğinin kaybolduğunu söyledi.

“AÇLIK ÇEKTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM”

Hemen harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheli buldukları anneyi sorguya çekti. Bunun üzerine Habirova, çocuğunu ‘açlık çektiği için’ iple boğarak öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Annenin gösterdiği yeri kazan ekipler, bebeğin battaniyeye sarılmış cesedine ulaştı.

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“YEMEK ALACAK PARAM YOKTU”

Polis eşliğinde olay yerinde yapılan tatbikatta hıçkırıklara boğulan anne, “Bir daha hiç olmaması için, bir daha ağlamaması için yaptım. Ona yemek alacak param yoktu” dedi.

Rus medyası, kadının eşinin bir süre önce evi terk ettiğini, kadının oğlu ile yaşamakta olduğunu yazdı.

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KOMŞULARI: “KIZI, ANNESİNİN ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Rus basınına konuşan komşular, olay sırasında evde olan Habirova’nın beş yaşındaki kızının, psikologlara yaşananları anlatırken, “Annem o gün içki içmişti, kardeşimse çok ağlıyordu, bir anda ağlaması kesildi” dediğini aktardı.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, gözaltına alınan annenin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
bebek anne rusya cinayet

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