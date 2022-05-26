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Dehşete düştü! Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki

26.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir anne, dairesinin kapısının altından gönderilen bir dizi ürkütücü not aldı. ''Çıplak fotoğraflarını gönder yoksa evini yakarım.'' diyen bir notla başlayan kabus kadının tüm hayatını etkilemeye başlayınca polise şikayette bulundu. Yapılan araştırmaların ardından notların 41 yaşındaki komşusu Gary Braidwood tarafından gönderildiği anlaşıldı.

Dehşete düştü! Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki

İngiltere Derbyshire'da küçük oğluyla birlikte yaşayan genç bir kadın kapısının altından garip notlar almaya başladı. Ondan çıplak fotoğraflarını göndermesini talep eden bu notlar bir taneyle kalmayıp şiddetlenerek devam edince genç kadın şikayette bulundu. Evine takılan bir zil ve kamera ile başlatılan araştırmanın ardından notların komşusu Gary Braidwood tarafından gönderildiği anlaşıldı.

TACİZDEN SABIKALI

Daha önce de bir mağazada yere yatıp genç bir kadının eteğinin altını görüntülemeye çalışarak taciz etmekten suçlanan Braidwood, olayın ardından çıktığı mahkemede hapis cezasından kurtuldu. Genç kadın bu sebeple hala tacizcisiyle aynı sokakta yaşıyor ve güvende hissetmiyor. Ancak polis memurları, başka bir suç işlemediği sürece yapılabilecek bir şey olmadığını söyledi.

ÇOCUK SANDI

İlk notu aldığında el yazısı sebebiyle bir çocuk tarafından yazıldığını düşünüp çok da endişe duymadığını söyleyen genç kadın, notların şiddetinin git gide artmasıyla korkmaya başladığını ve şikayette bulunduğunu anlattı. Son gelen notların bazıları mail yoluyla gönderilmişti ve onu oğluna zarar vermekle tehdit ediyordu.

REHABİLİTASYON ALACAK

BARDİ

Olayın ardından Braidwood'a 30 günlük bir rehabilitasyonu tamamlaması emredildi ve ayrıca mağdurla temasa geçmemesi için beş yıllık bir yasaklama emrine tabi tutuldu. Braidwood davadan beri genç kadınla herhangi bir iletişim kurmasa bile, genç kadın bir suç işlemediği sürece Braidwood ile aynı sokakta yaşamaya devam edecek olmaktan mutsuz.


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