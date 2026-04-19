Dehşete düşüren canlı yayın! TikTok fenomeni kadın sokak ortasında bir kadını bıçıkaladı: O anları saniye saniye yayınladı

TikTok fenomeni olduğu belirtilen Karagül kullanıcı adlı kadının sokak ortasında bir başka kadını canlı yayında bıçaklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

TİKTOK FENOMENİ CANLI YAYIN AÇTI TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLADI

Açtığı canlı yayında sokak ortasında önce tartıştığı ardından darp ettiği kadını bıçaklayan sosyal medya fenomeni Karagül, "Hepinizi bu hale getiririm. Beni siz bu hale getirdiniz. Gördünüz mü, hepinizi bu hale getiririm" diye tehditler savurdu.

SOKAK ORTASINDA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Bir anda dehşetin yaşandığı olay yerinde vatandaşlar 'yapma, yapma' dierek elinde bıçak olan Tiktok fenomenini engelleye çalıştığı görüldü. Canlı yayın görüntüsü bir süre sonra kapanarak karanlık ekrana geçti.