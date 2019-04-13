Dehşete düşüren görüntü! Yolda yürürken havaya uçtu

Sabah saatlerinde başlayıp aralıksız olarak etkin olan sağanak yağış Afyonkarahisar'da az daha faciaya neden oluyordu.

Sağanak yağış sırasında rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 vatandaş yaralandı.

Sağanak yağışın da etkisiyle sokağın kalabalık olmaması olası bir felaketi önledi. O sırada caddeden geçmekte olan bir dönüş şoförü de anlık bir refleksle olaydan kıl payı kurtuldu. Rögar kapağının yanında bulunan vatandaş ise patlamadan etkilenerek havaya uçtu. Olayın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuna ve güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

