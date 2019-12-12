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Dehşete düşüren görüntüler! Kafasında kurtçuklar türemiş...

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta özel bir bakımevinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü.

İddiaya göre, geçen yıl Dulkadiroğlu ilçesinde özel bakımevinde kalan Mehmet M’nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi. Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakımevinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.

bakimeci

"DEDEMİN BANYODA UNUTULDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Bir başka hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, “Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş bakımevi

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Kurumun ilgisizliğinden yakınan torun! Tencere dinin kara seninki benden kara.
Senin Bakmadığın Dedeni Başkaları Nasıl Baksın
sizlerde şeref onur olsaydı anelwriniz babalarinizi dedeleriniz huzur evine yolamazdiniz
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