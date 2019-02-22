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Dehşete düşüren kaza saniye saniye kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.

Kaza Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Hafif ticari araçla seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen araç, aracını park etmeye çalıştı. Park yeri yüksek olduğu için kaldırıma çıktığını sanan kadın sürücü araçtan inmek için kontrolsüz bir şekilde kapıyı açınca, aynı istikametten gelen bisiklet sürücüsü Selçuk Y. açık olan kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüne arkasında gelen başka bir araç çarptı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada ölümden dönen bisiklet sürücüsü ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa inegöl kaza trafik kazası

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