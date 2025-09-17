Dehşete düşüren olay! Timsah saldırısına uğrayan genç kız hayatını kaybetti

Trajik olay Rajasthan'daki Baran bölgesinde yaşandı. Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre polis, 15 yaşındaki kız çocuğunun köyünün yakınlarındaki nehirden su doldurduğu sırada timsah saldırısına uğradığını belirtti.

GENÇ KIZI NEHRE SÜRÜKLEDİ

Polis, durumu fark eden köylülerin timsahın nehre sürüklediği çocuğu teknelerle açılarak kurtarmaya çalıştığını aktardı. Timsahın bir süre sonra bıraktığı çocuğun derin nehirde kaybolduğu ifade edilirken, kızın cesedinin daha sonra bulunduğu açıklandı. Otopsi raporuna göre, çocuğun boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.