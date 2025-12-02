3 kişiden biri bu yüzden ölüyor! Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili: Sokak lambaları kirden görünmüyor

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre Iğdır, 1 Aralık'ta yeniden Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili oldu; uzmanlar kirli havanın her yıl on binlerce erken ölüme yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Dünya Hava Kalitesi Endeksi projesinin verilerine göre, Türkiye'nin en kirli havasına sahip ili 1 Aralık'ta yeniden Iğdır oldu. Kent, 26 Kasım'da ulaştığı 443 AQI skoru ile ülkenin en kirli ili olarak kayıtlara geçmişti. Kısa aralıklarla tekrarlanan bu yüksek kirlilik seviyeleri, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendiriyor.

ZARARI SAYMAKLA BİTMEZ

Uzmanlar, hava kirliliğinin astım, kanser, felç ve kronik akciğer hastalıkları dahil pek çok ciddi sağlık sorununa yol açtığını belirtiyor. Yüksek seviyelerde kirli havaya maruz kalmanın çocuklarda gelişimi bozabildiği, ruh sağlığını olumsuz etkileyebildiği ve diyabet gibi mevcut hastalıkları ağırlaştırabildiği ifade ediliyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENİ NE?

Iğdır'daki hava kirliliğinin en temel nedenleri arasında, kenti çepeçevre saran dağların hava sirkülasyonunu yavaşlatması gösteriliyor. Bunun yanında kalitesiz kömür kullanımı, aşırı betonlaşma, doğal gaz kullanımın az olması, şehirde hayvan besiciliğin devam etmesi. çevre kirliliği, yıllardır bitmeyen alt yapı çalışmaları, plansız şehirleşme de kirliliği artıran önemli etkenler arasında.

NÜKLEER SANTRALE DE YAKIN

Kentte yalnızca hava kirliliği değil, bir diğer ciddi risk de radyasyon. Bu riskin kaynağı ise Ermenistan sınırında yer alan Metsamor Nükleer Santralı. Bu durumun, bölgede kanser vakaları ile KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının yaygın görülmesine katkı sunduğu belirtiliyor.

ÜÇ KİŞİDEN BİRİ BU YÜZDEN ÖLÜYOR

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun (THHP) raporuna göre Iğdır'da son yıllarda meydana gelen her üç ölümden birinin hava kirliliğiyle ilişkili olduğu aktarılıyor. Hava kirliliği için yeterli önlem alınmadığına değinen vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu.

DOĞAL GAZ EKSİK

Türkiye'de 81 ilin içerisinde en fazla hava kirliliği olan ilin Iğdır olduğunu belirten Allahverdi Kum, "Iğdır merkezi olsun, köyleri olsun, her taraf da hava kirliliği etkindir. Iğdır'da yeterli derecede doğal gaz yoktur. Iğdır'ın daha etrafındaki bazı mahallelerinde bile doğal gaz yoktur. Onun için kömür ve tezek yakıldığı için bir de Iğdır ili böyle çukurda olduğu için dört etrafı dağlarla çevrili olduğu için hava kirliliği Iğdır'da fazladır.

"YUKARIDAN BAKILDIĞINDA GÖRÜNMEZ"

Yukarıya çıktığınız zaman Doğubayazıt'tan bu tarafa doğru geldiğiniz zaman özellikle akşamları Iğdır'ın sokak lambaları kirlilikten gözükmez. Böyle hafif bir şekilde parıltı oluyor yani. Hava kirliliği çok fazla Iğdır'da. Biz de hissediyoruz. Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi.

MASKEYLE DIŞARI ÇIKIYORLAR

Hava kirliliğinden dolayı sürekli maske ile dışarıya çıktığını söyleyen Mehmet Emin Öner ise; "Türkiye'de 81 il içinde en kötü hava şartları olan ildir, Iğdır. Ben tek değil bütün vatandaş bundan mustariptir. Yetkililere de sesleniyoruz. Alt yapı çalışması var uzun sürdü. Buna çözüm olarak toz çıkmasın diye bir sulama da yapılabilir. Yani asfalt yapılmıyorsa bile yani maddi güç yetmiyorsa eğer bir sulama yapılsın" dedi. Yetkililere seslenen Öner; "İnşallah iyi olur yani. Temennimiz iyi olmasını istiyoruz. Ama herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı suluyor. Onlar için de zararlı" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır