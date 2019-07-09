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Dehşetin böylesi! Kamp yerinde ayrılmak istediğini söyleyince hayatı kabusa döndü

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

İzmir'de Tuğçe Aras A. (22), iki yıl önce kendisinden 23 yaş büyük eşi A.A. (45) tarafından sevgili oldukları sırada kamp yaptıkları çadırda ayrılmak istediği gerekçesiyle av tüfeğiyle başından vuruldu. Tuğçe, parçalanıp tanınmaz hale gelen yüzünden 15 ameliyat geçirdi, kaybettiği sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Aldığı tehditler üzerine A.A. ile evlenmek zorunda kalan Tuğçe, gördüğü şiddete daha fazla dayanamayarak hukuk mücadelesi başlattı.

Dehşetin böylesi! Kamp yerinde ayrılmak istediğini söyleyince hayatı kabusa döndü

İzmir'de yaşayan Tuğçe Aras A., yaklaşık üç yıl önce kendisinden 23 yaş büyük, iş insanı A.A. ile tanışınca aralarındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü. Ancak 9 ay sonra A.A., Tuğçe'ye sürekli şiddet ve psikolojik baskı uyguladı. Yaşadığı dehşet günlerinden kurtulabilmek için ayrılık kararı alan Tuğçe, bunu kamp için gittikleri Urla'da A.A.'ya söyleyince, hayatını kabusa çeviren süreç de başladı. Kararı duyunca öfkelenen A.A., arabasından aldığı av tüfeğiyle ateş etti, çadırda bulunan Tuğçe'nin yüzü saçmalarla parçalandı.

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15 AMELİYAT GEÇİRDİ, YÜZÜNÜ HİSSETMEZ OLDU

Olayın yaşandığı dağlık alanda yüzü parçalanan Tuğçe, A.A. tarafından Urla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın kaza olduğunu söyledikten sonra A.A., hastaneden ayrıldı. Bir süre verdiği yaşam mücadelesini kazanan Tuğçe, çeşitli hastanelerde süren tedavileri sırasında 15 ameliyat geçirdi. Sağ gözünü kaybetti, yerine protez göz takıldı, doku kayıpları için bacağından alınan parça, gözünün bulunduğu bölgeye nakledildi. Burnu parçalandığı için koku alma duyusunu kaybetti, yüzünün bir bölümünü hissetmemeye başladı, hayatı kabusa döndü.

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TEHDİTLE EVLENMEK ZORUNDA KALDI

Bu arada olayı gerçekleştiren A.A., kaza sonucu silahın ateş aldığını ileri sürdü, önce tutuklandı, ardından itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu gelişmeden sonra Tuğçe, kendisine yönelik tehditlerini sürdüren A.A. ile 17 Ağustos 2017 tarihinde evlenmek zorunda kaldı. Bu evlilik sırasında da Tuğçe'nin dramı devam etti. Sürekli şiddet ve psikolojik baskı gördü. Yaşadığı şiddete daha fazla dayanamayan Tuğçe, bir yandan boşanma davası açtı, bir yandan da yaralanmasıyla ilgili dava açılması için mücadele verdi. Tuğçe'nin, avukatı Sibel Önder'le birlikte verdiği hukuk mücadelesinde A.A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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FOTOĞRAFLAR DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu arada, Tuğçe Aras A.'nın olaydan önceki fotoğrafıyla, sonrasında çekilen ve son halini gösteren fotoğrafı, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Boşanma davası süren Tuğçe Aras A., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayarak, "Yaşadıklarımın herkese ders olmasını istiyorum. Beni bu hale getiren kişiye karşı artık susup, korkup, oturmayacağım. Sessiz kalmayacağım, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

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Tuğçe'nin mücadelesinde ona en büyük desteği veren avukatı Sibel Önder de "Genç bir kızın hayatı kabusa çevrildi. Bunu yapana iki yılın sonunda dava açıldı. Tuğçe'nin yüzünün geldiği hal, yaşanan şiddetle ilgili her şeyi gözler önüne seriyor. Sanığın cezalandırılması için örnek bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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izmir silah

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kızım sen zenginlik ve para uğruna kendini feda etmişsin tabii malum son kaçınılmaz olmuş bu dünyada adam gibi yaşamsını becerememişsin
adaletttt lazım adalet
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