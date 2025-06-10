'Deli bal' zehir oldu! Yediği 1,5 kaşık az kalsın öldürüyordu... "Vücudumda bir ateş oldu"

Merkeze bağlı Karsu köyünde arıcılık yapan Miktat Kulaksız, 4 Haziran'da sağımını yapıp yediği baldan zehirlendi. 1,5 çorba kaşığı bal tükettikten sonra aniden tansiyonu düşüp, nabzı zayıflayan Kulaksız'a yanındakiler müdahale etti. Baygınlık geçiren arıcı için çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, balda zehirlenen ve nabzı durma noktasına gelen arıcıya ilk müdahalede bulundu.

TABURCU EDİLDİ

Müdahalenin ardından nabzı ve tansiyonu normale dönen Kulaksız, en yakın hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan arıcı, durumunun normale dönmesinin ardından taburcu edildi. Hastaneden çıkan Miktat Kulaksız, kendisine ilk müdahalede bulunan sağlık personelini, istasyonlarında ziyaret edip, hayatını kurtaran müdahale için teşekkür etti. Sağlık personeli Arıcı'ya, çay ikram etti.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK BÜYÜK MÜCADELE VERDİLER'

Yaşananları anlatan Miktat Kulaksız, "Arıcılık yapıyorum. Komar balı olarak bilenen 'deli bal', üretiminden sonra sağımına geçtik. Sağım yaparken bal çok tatlıydı. 1,5 yemek kaşığı tattım. Ardından vücudumda bir ateş oldu. Sonra gözlerim karardı, midem bulandı ve baş dönmesi yaşadım. Ambulansa binerken şuurum yerinde değildi. Ambulansta bir iğne yapıp, serum taktılar; şuurum yerine geldi. Oğuzhan bey anında bana bilinçli bir şekilde müdahale etti. O an sağlık çalışanları çok büyük mücadele verdiler. O an zamanla yarıştılar" dedi.

'NABIZ 30'LU SEVİYELERE DÜŞMÜŞTÜ'

Sağlık personeli Oğuzhan Toprak da "Nöbetimizde bal tutması tanısıyla bir çağrı düştü, 'deli bal' dediğimiz Komar balı yemiş. Buna bağlı olarak. Nabzı yavaşlayıp, 30'lu seviyelere düşmüştü. Yine tansiyonu da düşmüştü. Bizde bekletmeden müdahalemizi yaptık. Ve doğru hastanemizi seçip, hastamızı naklettik. Hastamızın sağlık durumunu takip ettik. Şu an çok iyi durumda. Doğru tanıyla hasta iyi olunca biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu.

(DHA)