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Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deli Deli Küpeli filmi kaç yılında çekildi? Fox TV yayın akışı

02.07.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları ile filmin nerede çekildiği merak edildi. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film, yayınlandığı dönemden itibaren her defasında sevilerek izleniyor. Sevilen komedi filmi bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deli Deli Küpeli filmi kaç yılında çekildi? İşte Fox TV yayın akışı...

Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deli Deli Küpeli filmi kaç yılında çekildi? Fox TV yayın akışı

Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi ekranı oldu. 1986 yılı yapımlı olan film, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanmıştır. İşte Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları ile FOX TV yayın akışı...

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler, karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik, kasaba halkını perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

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DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam
Melike Zobu- Casus Hatice
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim Süleyman

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kısmet
12:30 Yasak Elma
15:45 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)
22:15 İlk Buluşma
00:45 Deli Deli Küpeli


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Kemal Sunal Melike Zobu deli deli küpeli fox tv yayın akışı Oyuncu reha aktan

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