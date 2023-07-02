Deli Deli Küpeli filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deli Deli Küpeli filmi kaç yılında çekildi? Fox TV yayın akışı

Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi ekranı oldu. 1986 yılı yapımlı olan film, Cevat Fehmi Başkut'un "Buzlar Çözülmeden" isimli tiyatro oyunundan sinemaya uyarlanmıştır. İşte Deli Deli Küpeli filmi konusu ve oyuncuları ile FOX TV yayın akışı...

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ KONUSU

Karla kapanan yolları fırsat bilen kişiler, karaborsacılık ve tefecilik yaparak halkı sömürmeye başlar. Karaborsacılık ve tefecilik, kasaba halkını perişan eder. Buna itiraz edenleri ise eşkıya şiddetle bastırır. Bu sırada hastaneden kaçan iki delinin yolu kasabaya çıkar. Halkın kendilerini kaymakam ve hakim sanması üzerine onlar da bu rolleri benimser. Kısa süre sonra tefeci ve karaborsacılar ile deli kaymakam arasında amansız bir mücadele başlayacaktır.

DELİ DELİ KÜPELİ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam

Melike Zobu- Casus Hatice

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim Süleyman

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kısmet

12:30 Yasak Elma

15:45 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Deli Deli Küpeli (Yerli Sinema)

22:15 İlk Buluşma

00:45 Deli Deli Küpeli



