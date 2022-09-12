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Deli eş anlamlısı nedir? Deli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deli kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre üç farklı anlamı vardır. Bu anlamlar "aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan, mecnun, coşkun, azgın (hayvan, duygu vb.) davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın kimse" şeklindedir. Aynı zamanda deli kelimesinin eş anlamlıları da vardır. Peki, deli kelimesinin eş anlamı nedir?

Deli eş anlamlısı nedir? Deli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Deli kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçe "telü" kelimesinden türemiştir. Aynı zamanda bu kelimenin yine Eski Türkçe "tilve" kelimesinden evrildiği düşünülmektedir. Telü ve tilve kelimesine hâlâ Anadolu ağızlarında rastlanmaktadır. Deli kelimesinin kullanımı pek çok atasözünde görürüz. Bu atasözleriyle ilgili birkaç örnek vermek gerekirse:

  • (Bir şeyin) delisi olmak.
  • Deli arlanmaz, soyu arlanır.
  • Deli bayrağı açmak.
  • Deli çıkmak,
  • Deli dana (veya danalar) gibi dönmek
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Deli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Deli kelimesinin pek çok eş anlamlısı vardır. Deli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Mecnun
  • Çılgın
  • Anormal
  • Meczup
  • Bihuş
  • Çatlak
  • Divane
  • Kafası kontak
  • Üşütük
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Delinin eş anlamları ile örnek cümleler

Deli kelimesinin eş anlamlılarıyla ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Aşkından mecnuna dönmüştü.
  • Sinirden öyle bir çılgına dönmüştü ki onu tanıyamadım.
  • Sen de neden bu kafası kontağın söylediklerine inanıyorsun ki?
  • Bazı aileler çocukları olduğunda bir çılgın gibi davranırlar.
  • Bunlardan başka köyün iki meczubu vardı.
  • Anormal bir adamdı, bunu nasıl eve aldılar anlamadım.
  • Âdeta bîhuş gibi bir hâlde arabaya atlamıştı.
  • Çatlak olmasam bunca adama katlanır mıydım?
  • O kadar uzun süre çalışınca kafadan üşütmüştü belli ki.
  • Tüm divaneliğim sana olan aşkımdan kaynaklı.
  • Bunlar da iyice anormal hareketler gösteriyorlar, iyi ki ergen oldular.
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