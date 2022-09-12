Aktüel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aktüel kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aktüel kelimesi günün konusu olan, şimdiki yani güncel anlamına gelir. Yabancı kaynaklı olan aktüel kelimesinin eş anlamlısı iki farklı sözcük vardır. Aktüel kelimesi Fransızca yada daha eski olarak Latinceden türetilmiştir ve içinde eylem barındırır. Ancak Türkçede kullanıma başlandığında eylemsel anlamı edimsel terimi ile karşılık bulurken aynı zamanda “güncel” anlamını da kazanmıştır.

Aktüel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aktüelin eş anlamlısı kelimelerden bir tanesi “güncel” kelimesidir. En sık kullanılan eş anlamı bu kelimedir. Bir diğer eş anlamı kelimesi de "edimsel" kelimesidir. Edimsel kelimesi güncel kelimesine göre daha az kullanılır ancak özellikle felsefe ve psikoloji alanlarında çalışanların sıklıkla karşılaştığı bir terimdir. Edimsel, aktüelin yabancı kaynaklarda sahip olduğu eylemsel yanı içerir. Edim yani gerçekleşmek fillinden türetilmiş bir eş anlamlısı mevcuttur.

Her iki kelimenin de (edimsel ve güncel) Türkçe metinlerde kullanımlarına rastlanır. Örneğin bir çeviride aktüel kelimesinin yerine kullanılabilir. Mevcut zaman içinde varlığından bahsedilen bir durum varsa aktüel yerine güncel kullanılabilir. Ancak bir eylem durumundan söz etmek gerekiyorsa edimsel kelimesinin tercih edilmesinde fayda vardır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin anlamına bakmak gerekir.

Aktüelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aktüelin eş anlamlıları ile kurulabilecek cümlelere şu örnekler sıralanabilir:

Konuyu anlatırken güncel örnekler sunmak her zaman öğrenciler açısından daha akılda kalıcı ve öğretici olmuştur.

Edimsel koşullanmanın akademik çalışmalarını ilk başlatan Skinner'dir ve bugün bu koşullanmanın hayatımızın her alanında olduğu söylenebilir.



