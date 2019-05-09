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'Deli Mehmet' turizmi ile her yıl sörf tutkunlarının adresi oluyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 09.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Muğla'da, Gökova Körfezi'nde bulunan Akçapınar sahili, 'Deli Mehmet' adıyla bilinen yöresel rüzgar nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin sörf tutkununu ağırlıyor.

'Deli Mehmet' turizmi ile her yıl sörf tutkunlarının adresi oluyor
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2019-05-16 20:35:00
Bodrum
2019-05-16 22:10:00
DÖNÜŞ
Bodrum
2019-05-23 23:00:00
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Dünya üzerinde ilk üç kitesurf (uçurtma sörfü) merkezinden biri olan Gökova Körfezi'nin Akçapınar sahili, 'Deli Mehmet' olarak bilinen rüzgarın esmesiyle adrenalin tutkunlarının akınına uğradı.

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Ula ilçesi Akçapınar Mahallesi'ndeki kitesurf merkezi Akçapınar Plajı, farklı heyecan arayanların buluşma noktası oldu. Yapılaşmadan uzak, 150 metre uzunluğunda bel hizasına kadar gelen sığ bölüme sahip, denize doğru giren 3,5 kilometrelik plaj, özellikle kitesurf öğrenmek ve pratik yapmak isteyenler için büyük kolaylık sağlıyor.

3 azmağın beslediği temiz suyuyla dikkati çeken ve dibi tamamen kumluk olup, ayakkabı giymeden kitesurf yapma olanağı bulunan plaj, bu özeliği ile de kitesurf tutkunlarının ilk adresi oluyor.

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Nisan ayının ilk haftalarında esmeye başlayan, haziran ve eylül ayları arasında zirveye çıkan ve ekim ayının sonu itibariyle sona eren rüzgar, Akçapınar Sahili'ni kitesurf tutkunları için cazip kılıyor.

Termal rüzgar, havanın ısınması ile saat 11.00'de esmeye başlıyor ve saat 18.00- 19.00 aralığında sona eriyor. Gün içerisinde farklı şiddette esen termal rüzgarın başlangıç seviyesinden pro-seviyeye kadar kiteboardçular için uygun olması da 7 aylık süreçte rüzgarsız günü neredeyse yok denecek kadar az olan plajı, tercih sebebi yapıyor.

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Akçapınar sahiline övgüler yağdıran kitesurf eğitmeni Yavuz Aksakal, "Uçurtmayı iplerle kontrol ederek güç elde ediyorsunuz, ürettiğiniz güçle de su üzerinde ayağınızdaki boardla kayabiliyorsunuz. Birkaç sporun birleşimi diyebiliriz, yelken, wakeboard ve surf. Kiteboardun doğa sporlarının hepsinde olduğu gibi belli kuralları var. Bu kurallara uyulduğu zaman hiçbir tehlikesi bulunmuyor. Sonuçta sudayız, uçurtma size yerçekimsiz ortam sağlıyor, çok rahat hissediyorsunuz, denge ihtiyacı yok, güç gerektirmiyor. Kurallara da uyduğunuz zaman gerçekten çok rahat yapabileceğiniz keyifli ve tehlikesiz bir spor. Akçapınar dünya üzerinde uçurtma sörfü yapılabilecek ilk üç merkezden biri. Diğer ikisi Brezilya ve Dominik Cumhuriyeti'nde bulunuyor. Rüzgarın stabil, suyun sığ olması, öğrenmeyi, boardu kontrol etmeyi kolaylaştırıyor" dedi.

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Aksakal, kiteboardun bir denge sporu olduğunu belirterek, "Çocuklar için 30 kilogram üstü, yetişkinler için ise herhangi spor altyapısı gerektirmeden herkes bu sporu kolayca öğrenebilir. İlk defa kiteboard deneyecek olanlar için başlangıç eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 3 gün süren başlangıç eğitimi sonrasında kişisel beceriye bağlı olarak kişi, eğitimde öğrendiklerini kendi başına malzeme kiralayarak deneyebilir hale gelebilir ya da board sonrası eğitimlere katılarak sürüş yeteneklerini geliştirirler" diye konuştu.

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'DELİ MEHMET' RÜZGARI

1970'li yıllarda bölgede yaşayan 'Mehmet' adlı bir balıkçı, rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve arkadaşlarının engellemelerine rağmen eşinin dırdırından kurtulmak için denize açılır, bir daha geri dönmez. Teknesi günler sonra sahilde bulunur, cesedine ise ulaşılamaz. Bölgede yıl boyunca yaşanan rüzgara da o günden sonra 'Deli Mehmet' adı veriliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Muğla sörf rüzgar sörfü

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