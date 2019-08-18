'Deli Mi Ne?' kanalından olabilir

Hatırlayacağınız üzere Tottenham ile Liverpool arasında oynan Şampiyonlar Ligi Finali‘nde de sahaya Kinsey Wolanski isimli bir kadın atlamıştı. Kısa süre içerisinde Instagram takipçileri artan Kinsey Wolanski, bu olayın ardından Instagram cephesinden sert bir yaptırım ile karşılaşmış ve hesabı kapatılmıştı.

Kinsey Wolanski‘nin başına gelen bu olayın Fester Abdü’nün de başına gelmesi an meselesi. Eğer YouTube cephesi bu tip şeylere Instagram gibi özen gösterebilirse, Fester Abdü’nün YouTube kanalı bir kaç gün içerisinde kapatılabilir.

Fester Abdü’nün Liverpool – Chelsea Süper Kupa Finali için tek başına o bölgeden bilet alma ihtimali çok düşük. Muhtemelen çalıştığı ajans veya bir sponsor bu kişiyi o bölgeden maça soktu. UEFA muhtemelen Fester Abdü’nün yanı sıra sponsor veya ajansı da araştıracaktır ve yaptırımlarını bu doğrultuda uygulayacaktır.

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Milli Takım reklam filminde oynayan Fester Abdü isimli şahısa bu denli bir hareketin hiç yakışmadığını belirtelim.

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