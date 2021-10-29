MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!

Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!

29.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1998-2001 yılları arasında yayınlanan Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri olan ünlü oyuncu Zeynep Tokuş, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle milyonlara kendisini tanıtan Zeynep Tokuş, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 44 yaşındaki Tokuş, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Deli Yürek'in güzeller güzeli Zeynep'i Zeynep Tokuş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Deli Yürek, Çocuklar Duymasın, Vizontele ve Buzda Dans gibi projelerle bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Zeynep Tokuş, en son 2021 yılında Aşkın Kıyameti filminde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

Deli Yürek'in güzeller güzeli Zeynep'i Zeynep Tokuş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

2000 yılında evlendiği Bülent Helvacı'dan Alp adını verdiği bir çocuk dünyaya getiren Tokuş, 2004 yılında bu evliliğini bitirdi.

Deli Yürek'in güzeller güzeli Zeynep'i Zeynep Tokuş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

2005 yılında jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlenen güzel oyuncu, bu evliliğinde oğlu Ali ile ikinci kez anneliği tattı. Tokuş, 2009 yılında Alp Nuhoğlu ile ayrıldı.

Deli Yürek'in güzeller güzeli Zeynep'i Zeynep Tokuş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile dünyaevine girdi. Tokuş, bu defa bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Deli Yürek'in güzeller güzeli Zeynep'i Zeynep Tokuş güzelliğiyle yıllara meydan okuyor!

Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!

Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!

Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Yorulmak, sıkılmak, gitmek yok! Senin gibi...Yorulmak, sıkılmak, gitmek yok! Senin gibi...
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

45 yıl boyunca masum olduğunu söyledi, 83 yaşında beraat etti

45 yıl boyunca masum olduğunu söyledi, 83 yaşında beraat etti

"Yaş 14-15..." notuyla paylaştı! Tanıdınız mı?

"Yaş 14-15..." notuyla paylaştı! Tanıdınız mı?

Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

Hiçbir şeyin bitmediğini göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Naz Mila kendisini aştı! Göğsünü açtı

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Özel partinin perde arkasını anlattı: Her yerde seks yapan...

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.