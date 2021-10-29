Deli Yürek'in güzeller güzeli yıldızı Zeynep Tokuş yıllara meydan okuyor!

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı Deli Yürek dizisiyle milyonlara kendisini tanıtan Zeynep Tokuş, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 44 yaşındaki Tokuş, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Deli Yürek, Çocuklar Duymasın, Vizontele ve Buzda Dans gibi projelerle bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Zeynep Tokuş, en son 2021 yılında Aşkın Kıyameti filminde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

2000 yılında evlendiği Bülent Helvacı'dan Alp adını verdiği bir çocuk dünyaya getiren Tokuş, 2004 yılında bu evliliğini bitirdi.

2005 yılında jinekolog Alp Nuhoğlu ile evlenen güzel oyuncu, bu evliliğinde oğlu Ali ile ikinci kez anneliği tattı. Tokuş, 2009 yılında Alp Nuhoğlu ile ayrıldı.

Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile dünyaevine girdi. Tokuş, bu defa bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Şimdilerde yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



