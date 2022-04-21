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  4. Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

21.04.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşan Zeynep Tokuş, seyircilerin belleğine kazındı. Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Zeynep Tokuş, esnediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek, Vizontele, Yazgı gibi projelerle ekran önüne gelen Zeynep Tokuş yoga eğitmenliğine başladı. Sınır tanımadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş o anları saniye saniye kaydetti.

ZEYNEP TOKUŞ SINIRLARI AŞTI

45 yaşındaki Zeynep Tokuş, Deli Yürek dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' rolü ile akıllara kazındı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Kariyer hedefini değiştiren Tokuş, oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine yöneldi.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Bir süredir yoga ile ilgilenen Zeynep Tokuş yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

O anları paylaşan eski oyuncu sınır tanımadı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Amuda kalktığı anları saniye saniye kaydederek adeta şov yaptı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Geçtiğimiz günlerde amuda kalkarak kahve içtiği anları paylaşmıştı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Oyunculuk alanında ödülü bulunan Tokuş 2011'de, iş insanı Erdem Yılmaztürk ile hayatını birleştirdi.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Tokuş 2000 ve 2004 yılları arasında Bülent Helvacı ile, 2005 - 2009 yılları arasında Alp Nuhoğlu ile evli kaldı.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Tokuş'un, Alp Helvacı, Ayşe Yılmaztürk, Ali Nuhoğlu adında 3 çocuğu bulunuyor.

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

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Zeynep Tokuş
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