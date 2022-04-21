Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş sınırları aştı! O anları saniye saniye kaydetti

Deli Yürek, Vizontele, Yazgı gibi projelerle ekran önüne gelen Zeynep Tokuş yoga eğitmenliğine başladı. Sınır tanımadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş o anları saniye saniye kaydetti.

ZEYNEP TOKUŞ SINIRLARI AŞTI

45 yaşındaki Zeynep Tokuş, Deli Yürek dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' rolü ile akıllara kazındı.

Kariyer hedefini değiştiren Tokuş, oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine yöneldi.

Bir süredir yoga ile ilgilenen Zeynep Tokuş yoga yaptığı anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

O anları paylaşan eski oyuncu sınır tanımadı.

Amuda kalktığı anları saniye saniye kaydederek adeta şov yaptı.

Geçtiğimiz günlerde amuda kalkarak kahve içtiği anları paylaşmıştı.

Oyunculuk alanında ödülü bulunan Tokuş 2011'de, iş insanı Erdem Yılmaztürk ile hayatını birleştirdi.

Tokuş 2000 ve 2004 yılları arasında Bülent Helvacı ile, 2005 - 2009 yılları arasında Alp Nuhoğlu ile evli kaldı.

Tokuş'un, Alp Helvacı, Ayşe Yılmaztürk, Ali Nuhoğlu adında 3 çocuğu bulunuyor.





