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Deliha ne zaman çekildi? Deliha filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

30.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deliha filmi 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Hakan Algün'ün yönetmenliğini yaptığı film, sık sık televizyon erkanlarında yerini alıyor. Peki Deliha ne zaman çekildi? Deliha filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

Deliha ne zaman çekildi? Deliha filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Deliha filmi Netflix dijital platformunda da yer alıyor. 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü televizyonda bir kez daha yayınlanacak olan bu komedi filmi vizyona girdiği dönemde çok konuşulmuştu. Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp Deliha'yı canlandırdığı filme ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Deliha ne zaman çekildi? Deliha filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde...

DELİHA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Deliha filmi komedi filmi 14 Kasım 2014’te sinemalarda vizyona girdi

DELİHA KONUSU NEDİR?

Filmde deli kız Zeliha'nın aşkı ararken yaşadığı komik durumlar işleniyor. Komedi türündeki bu filmde her şey, Zeliha'nın bir gün arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlar. Falcının anlattıkları Zeliha'nın eylemlerinde belirleyici olur. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal mahalleye bir fotoğrafçı stüdyosu açar. Bunu gören Zeliha, Cemil'i tanımaya çalışır.

DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay, Derya Alabora, Esin Eden, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Korkmazel, Korhan Herduran, Ali Çelik, Nezih Tuncay, Gülay Baltacı, Feriha Eyüboğlu, Benian Sönmez, Gülsüm Alkan, Serap Durmaz, Kadriye Çetinkaya, Jeyan Tözüm, Fatih Özkan

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