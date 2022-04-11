Gupse Özay, senaryosunu kaleme aldığı Deliha filminde başrol karakter Deliha'ya hayat verdi. Komedi filmi 14 Kasım 2014’te sinemalarda vizyona girdi. Peki Deliha nerede ve ne zaman çekildi? Deliha oyuncuları kimler? Filmin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. İşte merak edilenler...

DELİHA KONUSU NEDİR?

Filmde deli kız Zeliha'nın aşkı ararken yaşadığı komik durumlar işleniyor. Komedi türündeki bu filmde her şey, Zeliha'nın bir gün arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlar. Falcının anlattıkları Zeliha'nın eylemlerinde belirleyici olur. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal mahalleye bir fotoğrafçı stüdyosu açar. Bunu gören Zeliha, Cemil'i tanımaya çalışır.

DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay, Derya Alabora, Esin Eden, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Korkmazel, Korhan Herduran, Ali Çelik, Nezih Tuncay, Gülay Baltacı, Feriha Eyüboğlu, Benian Sönmez, Gülsüm Alkan, Serap Durmaz, Kadriye Çetinkaya, Jeyan Tözüm, Fatih Özkan

