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Delik mi o? Adamın kafasını gören gözlerine inanamadı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

ABD'nin Utah kentindeki Zion Tattoo Company'de çalışan Matt Pehrson, arkadaşı Ryan'ın kafasına inanılmaz bir optik illüzyonlu dövme yaptı.

Delik mi o? Adamın kafasını gören gözlerine inanamadı

Matt Pehrson, kel arkadaşının kafasına yaptığı optik illüzyonlu dövmeyle inanılmaz bir işe imza attı. İlk bakışta kafasında delik varmış gibi görünen bu çalışmaya Instagram’dan beğeni yağdı.

ABD'nin Utah kentindeki Zion Tattoo Company'de çalışan dövme sanatçısı Matt Pehrson, yaptığı çalışmaları Instagram hesabından paylaşıyor.

Pehrson, yaptığı dövmeyi şu notla paylaştı:

"Bugün arkadaşım Ryan'la çılgınca bir şey yaptık... Bu hale getirmek için çok çalıştık. Bu parça hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Gelen yorumların çoğu olumlu yöndeydi.

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