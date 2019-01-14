Delilah Belle Hamlin mini bikinisiyle zorlandı

Ünlü YouTuber Süet Brooks ile Meksika tatilinde eğlenceli anları kameralara yansıyan Delilah Belle Hamlin bikinisiyle plajı yaktı geçti.

Bikini tercihleri dikkat çekti

Lisa Rinna ile Harry Hamlin'in kızı Delilah Belle Hamlin, yarı yıl tatili için ünlülerin çok sık gittiği Tulum'da soluğu aldı.

Eğitiminin yanı sıra modellik kariyerine de başlayan ve çok beğenilen 20 yaşındaki Hamlin arkadaşlarıyla plajda keyifli anlar geçirirken görüntülendi.

Arkadaşlarıyla bir süredir tatil yapan 20 yaşındaki güzel model bikini tercihleriyle de olay oldu.

Giydiği mini bikiniyle arkadaşlarıyla şakalaşırken zor anlar geçiren Hamlin, bikini üstüyle bir sorun yaşamamak için sık sık göğüslerini kapamak zorunda kaldı.

Tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkaran Hamlin'in keyifli anları magazin muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı.

Modellik yapmayı ilk zamanlar düşünmediğini söyleyen Hamlin önce eğitimini tamamlamak istiyor.

Genç kız W dergisine verdiği röportajda Instagram paylaşımlarının modellik kariyerine başlamasında etkili olduğunu söylemişti.

Hamlin denizde arkadaşlarıyla şakalaştıktan sonra bikini değişikliğine gitti ve bu sefer de giydiği siyah bikiniyle dikkat çekti.