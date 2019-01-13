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Delilah Belle Hamlin soluğu Tulum'da aldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

Lisa Rinna ile Harry Hamlin'in kızı Delilah Belle Hamlin, yarı yıl tatili için ünlülerin çok sık gittiği Tulum'da soluğu aldı.

Delilah Belle Hamlin soluğu Tulum'da aldı

TV ve sinema dünyasının ünlü çifti Lisa Rinna ile Harry Hamlin'in kızı Delilah Belle Hamlin, yarı yıl tatilinden faydalanıp Meksika'nın Tulum kentine gitti.

Eğitiminin yanı sıra modellik kariyerine de başlayan 20 yaşındaki Hamlin'e bir grup arkadaşı eşlik etti.

Delilah Belle Hamlin, her ne kadar model olarak kariyer yapmaya başladıysa da aslında bu hiç aklında yokmuş. Önce eğitimini tamamlamak isteyen genç kız W dergisine verdiği röportajda Instagram paylaşımlarının modellik kariyerine başlamasında etkili olduğunu söylemişti.

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