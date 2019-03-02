Dell EMC veri koruma olanaklarını genişletiyor

Dell EMC Data Domain OS 6.2 ve IDPA 2.3 yazılımları artık Google Cloud Platform ve Alibaba Cloud'a yönelik genişletilmiş Bulut Katmanı (Cloud Tier) desteği sayesinde, müşterilere veri korumalarını genel bulutlara kadar genişletmeleri için daha fazla seçenek sunarak uzun süreli saklama konusunda daha fazla esnekliğe olanak tanıyor.
Bu özellikler AWS, Microsoft Azure, Dell EMC Elastic Cloud Storage, Virtustream, Ceph, IBM Cloud Open Storage, AWS Infrequent Access, Azure Cool Blob Storage ve Azure Government Cloud platformları için zaten verilmekte olan desteğe ek olarak getirildi. Ayrıca, Cloud Tier için yeni bir özellik olan Boş Alan Hesaplama Aracı, daha etkili kapasite yönetimine olanak tanıyarak tesis içi ve bulut depolama giderlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.
Dell EMC ayrıca tesis içinde ve genel bulutta yazılım tanımlı veri koruması sağlayan Data Domain Virtual Edition (DD VE) için desteklenen genel bulut sağlayıcıları ekosistemini AWS GovCloud, Azure Government Cloud ve Google Cloud Platform’u içerecek şekilde genişletildi. Bu da zaten desteklenen platformlar olan AWS S3 ve Azure Hot Blob'a eklendi. Daha önce artırıldığı duyurulan DD VE kapasitesi (örnek başına 96 TB'a kadar) ile bir araya gelen genişletilmiş bulut ekosistemi, müşterilerin büyüyen bulut ortamlarında, tesis içi Dell EMC cihazlarından elde ettikleri koruma düzeyinin aynısını elde etmelerini sağlıyor.
Buna ek olarak, müşterilere kapsamlı yönetim özelliğiyle bulut ortamına uygun maliyetli bir şekilde yük devretme olanağı sunan Native Cloud Disaster Recovery de artık tüm IDPA ailesinde kullanılabiliyor. Müşteriler sistem çökmesine karşı koruma için ikinci bir site kurma ve muhafaza etme masrafı ve yönetimini üstlenmek zorunda kalmaz ve bir sistem çökmesi halinde, kolayca genel bulutlara yük devredebilir ve sorunlar çözüldüğünde yeniden çalışır duruma gelirler. Bu genişleme sayesinde, tüm Data Domain ve IDPA modelleri; VMware Cloud on AWS ve Microsoft Azure for Cloud Disaster Recovery de dahil olmak üzere AWS'yi destekliyor.
Ayrıca kuruluşlar tüm Dell EMC veri koruma cihazlarında modern ve yönetimi kolay kullanıcı arayüzleriyle çalışacaklarına güvenebilir. Bununla birlikte, yöneticiler Data Domain Management Center aracılığıyla birden fazla Data Domain ve DD VE cihazını (tesis içinde ya da genel bulutlarda) tek bir kullanıcı arayüzünden kolayca yönetebilir.
Gelişmiş performans
IDPA ailesinde yapılan güncellemeler, artık saniyede dört kat daha fazla giriş/çıkış (IOPS) ile sonuçlanan ve 20 milisaniye gibi kısa bir gecikme süresiyle 40.000 IOPS sağlayan gelişmiş veri önbelleği sayesinde Anında Erişim ve Geri Yükleme için daha fazla performans sağlar.
Ayrıca Data Domain cihazları, tesis içi bir cihazdan daha hızlı geri yükleme ve genel bulutlardan daha hızlı geri çağırma sunar. Bu geliştirmeler göz önünde bulundurulduğunda, kuruluşlar artık verilerini bir Data Domain cihazından 1 iki buçuk kata kadar daha hızlı geri yükleyebilir ve verilerini buluttan2 Data Domain cihazına dört kat daha hızlı geri çağırabilirler ve hizmet düzeyi anlaşmalarının net gereksinimlerini karşılarlar.
Orta ölçekli kuruluşlar için daha fazla seçenek
Kurumsal düzeyde, bulut uyumlu veri koruması gerektiren daha küçük, orta ölçekli kuruluşlar için seçenek ve ölçeklendirme kritik öneme sahip. Bulut ve performans güncellemelerine ek olarak, orta ölçekli kuruluşlar ve uzaktan yönetilen ofisleri olan büyük işletmeler için özel olarak tasarlanan 2U cihazı Data Domain DD3300'de yeni donanım geliştirmelerine de sahip. DD3300 artık 32 TB'a kadar ölçeklendirebilecek ve yerinde büyütülebilecek 8TB kapasiteli bir model sunuyor. Bununla birlikte, DD3300 artık 10GbE desteği ve Fiber Kanal üzerinden sanal teyp kitaplıkları (VTL) için genişletilmiş yedekleme seçenekleri sunan daha hızlı ağ özellikleriyle birlikte geliyor. Bu seçenekler, orta ölçekli kuruluşlara, ihtiyaçları değiştikçe büyütülebilecek, bulut özellikli bir veri koruma çözümü sunar.
İğrenç olay böyle ortaya çıktı!
Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın
Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum