Dell EMC veri koruma olanaklarını genişletiyor

Dell EMC Data Domain OS 6.2 ve IDPA 2.3 yazılımları artık Google Cloud Platform ve Alibaba Cloud'a yönelik genişletilmiş Bulut Katmanı (Cloud Tier) desteği sayesinde, müşterilere veri korumalarını genel bulutlara kadar genişletmeleri için daha fazla seçenek sunarak uzun süreli saklama konusunda daha fazla esnekliğe olanak tanıyor.

Bu özellikler AWS, Microsoft Azure, Dell EMC Elastic Cloud Storage, Virtustream, Ceph, IBM Cloud Open Storage, AWS Infrequent Access, Azure Cool Blob Storage ve Azure Government Cloud platformları için zaten verilmekte olan desteğe ek olarak getirildi. Ayrıca, Cloud Tier için yeni bir özellik olan Boş Alan Hesaplama Aracı, daha etkili kapasite yönetimine olanak tanıyarak tesis içi ve bulut depolama giderlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

Dell EMC ayrıca tesis içinde ve genel bulutta yazılım tanımlı veri koruması sağlayan Data Domain Virtual Edition (DD VE) için desteklenen genel bulut sağlayıcıları ekosistemini AWS GovCloud, Azure Government Cloud ve Google Cloud Platform’u içerecek şekilde genişletildi. Bu da zaten desteklenen platformlar olan AWS S3 ve Azure Hot Blob'a eklendi. Daha önce artırıldığı duyurulan DD VE kapasitesi (örnek başına 96 TB'a kadar) ile bir araya gelen genişletilmiş bulut ekosistemi, müşterilerin büyüyen bulut ortamlarında, tesis içi Dell EMC cihazlarından elde ettikleri koruma düzeyinin aynısını elde etmelerini sağlıyor.