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Yıldız sporcu çocuğunun annesini ölümle tehdit etti!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 28.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

NBA Batı Konferansı ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız pivot DeMarcus Cousins’ın eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Morgan Lang ile dünya evine giren Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu DeMarcus Cousins, hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

TMZ Sports'ta yer alan habere göre Cousins, 7 yaşındaki oğlunu düğünde görmek istemesine rağmen eski kız arkadaşı Christy West'in buna izin vermemesi sonrası yıldız oyuncu telefonda West’i ölümle tehdit etti.

Cousins söz konusu telefon konuşmalarında; “İşi başka bir seviyeye taşımadan önce oğlumu buraya getirebilir misin, lütfen?" dediği ve Christy West'ten ret almasını takiben “Kafana kurşun sıktığımdan emin olacağım.” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

The Athletic ve Stadium'dan Shams Chariana’nın haberine göre, NBA sözcüsü Mike Bass, DeMarcus Cousins hakkında açıklama yaparak yıldız oyuncunun raporunun farkında olduklarını ve iddiaları araştırdıklarını belirtti.

(NTV Spor)

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Anahtar Kelimeler:
DeMarcus Cousins Christy West

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