Demba Ba ayrılığın nedenini açıkladı

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Senegalli golcü ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yönetim, teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek fazla oynatmayacağını söyledi" diyen Demba Ba, "Kariyerime olan saygılarından ötürü kontratımı erken sonlandırmaya karar verdiler." dedi.

Sözleşmesi sona erdirilmeden birkaç hafta önce teknik direktör Aykut Kocaman ile ofisinde bir araya geldiklerini söyleyen Ba, "Bana performansımdan memnun olmadığını söyledi. Bende ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim. O da bana aynısını söyledi. Bana topla ilişkisi nispeten daha iyi oyuncularla oynamaya çalışacağını ve yeni dönemde ilk 11'de yer alacağımı söyledi." dedi.

Fenerbahçe karşısında kadroya alınmadığında çok şaşırdığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Çünkü yaptığımız konuşma bu şekilde değildi." dedi.

Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmamasının nedeninin oruç tutması olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren golcü oyuncu buna inanmak istemediğini söyledi.

Demba Ba, "Söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum çünkü takımda oruç tutan ve oynamaya devam eden başka oyuncular var. Ama Ramazan gelmeden önce oruç tutacağım için oynayamayacağımı söyleyen arkadaşlarım da olmuştu." ifadelerini kullandı.