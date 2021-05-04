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Demba Ba ayrılığın nedenini açıkladı

04.05.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba sessizliği bozdu.

Demba Ba ayrılığın nedenini açıkladı

İngiliz basınından Sky Sports'a konuşan Senegalli golcü ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yönetim, teknik direktörün sezonun geri kalanında beni pek fazla oynatmayacağını söyledi" diyen Demba Ba, "Kariyerime olan saygılarından ötürü kontratımı erken sonlandırmaya karar verdiler." dedi.

Sözleşmesi sona erdirilmeden birkaç hafta önce teknik direktör Aykut Kocaman ile ofisinde bir araya geldiklerini söyleyen Ba, "Bana performansımdan memnun olmadığını söyledi. Bende ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim. O da bana aynısını söyledi. Bana topla ilişkisi nispeten daha iyi oyuncularla oynamaya çalışacağını ve yeni dönemde ilk 11'de yer alacağımı söyledi." dedi.

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Fenerbahçe karşısında kadroya alınmadığında çok şaşırdığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Çünkü yaptığımız konuşma bu şekilde değildi." dedi.

Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmamasının nedeninin oruç tutması olduğu yönündeki iddiaları da değerlendiren golcü oyuncu buna inanmak istemediğini söyledi.

Demba Ba, "Söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum çünkü takımda oruç tutan ve oynamaya devam eden başka oyuncular var. Ama Ramazan gelmeden önce oruç tutacağım için oynayamayacağımı söyleyen arkadaşlarım da olmuştu." ifadelerini kullandı.

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Geleceğini hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu, "Son birkaç yıldır futbolun her zamanki neşesini kaybetmesine neden olan birkaç durum oldu ancak ben futboldan keyif almaya devam etmek istiyorum. İngiltere seçeneklerimden biri olabilir. Herhangi bir ülkede sıkışıp kalmak istemiyorum. Neler olacağını ve nerede devam edeceğimi zamanla göreceğiz. Kendim ve ailem için en iyi kararı vereceğim." dedi.


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Aykut Kocaman Başakşehir Demba Ba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
aykut kocaman iyi bir teknik direktör değil. önümüzdeki sene de yol verilir ona. son haftalarda hem son dakika golleriyle ipten dönen bir takım ve o kadroya rağmen.
türk futbolunun katili aykut kocaman!!!! alexi yedin ya helal olun sana futbol cahili....!!!!
fener maçınada neden oynamamış bumu mevzu
@isilme_1928 Fenerbahçe'ye karşı oynatmayarak şike yaptığını anlatmaya çalışıyor.

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