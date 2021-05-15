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Demba Ba'dan Göksel Gümüşdağ'a emojili yanıt

15.05.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yayıncı kuruluşta dün akşam yaptığı açıklamaya Demba Ba emoji ile yanıt verdi.

Demba Ba'dan Göksel Gümüşdağ'a emojili yanıt

Medipol Başakşehir, 23 Nisan tarihinde Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Başkan Göksel Gümüşdağ yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ayrılığın nedenlerini anlattı

Başkan Gümüşdağ, "Demba Ba bizim şampiyonluğumuzda en büyük pay sahiplerinden biri. Visca, Crivelli, Demba Ba 45-50 civarında gol asist katkısı yaptılar. Önemli bir kariyer. Saygı duyduğumuz oyuncu. Ancak son görüşmemizden önceki 11 haftada mental olarak düşüktü. Hoca da teknik olarak böyle bir karar almak istediğini söyledi, saygı duyduk, kendisiyle vedalaştık. Yaptığı paylaşımlar nedeniyle de benden özür diledi" açıklamasını yaptı.

Gümüşdağ'ın bu açıklamasına Senegalli golcü gülücüklü emoji ile yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir Demba Ba
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