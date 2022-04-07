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Demet Akalın'a verdiği cevap çok konuşulan Bendeniz ilk olarak bakın hangi işle uğraşmış!

07.04.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, Ramazan ayında televizyona çıkarılan hocaların aldığı parayla ilgili yaptığı paylaşım oldukça tepki çekmişti. Tepki gösterenlerden biri de Bendeniz olmuştu. Demet Akalın'a verdiği cevap ile çok konuşulan Bendeniz bakın ilk olarak bakın hangi işle uğraşmış!

Demet Akalın'a verdiği cevap çok konuşulan Bendeniz ilk olarak bakın hangi işle uğraşmış!

Sosyal medya yorumları ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde bu ifadelerine bir yenisini daha eklemişti. Ramazan ayı gelmeden önce Demet Akalın, hocalara verilen parayı fakirlere verilmesi gerektiğini söyleyince Bendeniz de dahil olmak üzere birçok kişi tepki göstermişti. Bendeniz ya da gerçek adıyla Deniz Çelik'in ilk işi bakın neymiş...

BENDENİZ'İN İLK İŞİ BAKIN NEYMİŞ

İsviçre doğumlu 48 yaşındaki Bendeniz lise eğitimini İstanbul'da aldı. Lisenin ardından yükseköğrenim için İsviçre'ye gitti.

Demet Akalın'a verdiği cevap çok konuşulan Bendeniz ilk olarak bakın hangi işle uğraşmış!

Şarkıcı ve söz yazarı Bendeniz meğer Türkiye'ye döndüğünde bir süre Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da oynamış.

Demet Akalın'a verdiği cevap çok konuşulan Bendeniz ilk olarak bakın hangi işle uğraşmış!

Bendeniz, bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkı ile keşfedildi. 1993'ye "Abajur Kız" imajı ile ilk albümünü çıkardı. İlerleyen yıllarda ise müzik alanında birçok çalışmaya imza attı.

NE OLMUŞTU?

Ramazan ayı gelmeden önce ünlü şarkıcı Demet Akalın, "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz parayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor." ifadelerini paylaşmıştı. Gelen tepkilerden sonra bu paylaşımını kaldırsa da tepkiler dinmedi.

Demet Akalın'a verdiği cevap çok konuşulan Bendeniz ilk olarak bakın hangi işle uğraşmış!

Akalın'ın bu sözlerine bir yorum da Bendeniz'den geldi. Şarkıcı ve söz yazarı Bendeniz şu ifadeleri kullandı: "1 ay insanlara dini değerlerinin hatırlatılması olması gerekendir olmaması gereken yılın 11 ayı tv kanallarını iğrenç programlarla işgal edilmesidir. Ayrıca yılbaşı ve bayram programı alınan extra paraların fakirlere dağıtılması daha iyi olur nasılsa aynı şarkıları söylüyorsunuz."


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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