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  4. Demet Akalın Atatürk'e söylediği sözlerle olay olan Tuğçe Kazaz'a sert çıktı

Demet Akalın Atatürk'e söylediği sözlerle olay olan Tuğçe Kazaz'a sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Demet Akalın, YouTube'da yayınladığı videosunda Mustafa Kemal Atatürk için "Ahlaksız" diyen eski manken Tuğçe Kazaz'a öfke kustu.

Son yıllarda yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz'ın YouTube kanalında yayınlanan videosunda Atatürk için söylediği "Ahlaksızlık ve dinsizlik" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kazaz'a en sert tepki Demet Akalın'dan geldi.

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ATATÜRK HAKKINDA SÖYLEDİKLERİYLE TEPKİ ÇEKTİ

YouTube kanalından yayınladığı videosunda Cumhuriyet'in kurucularından bahseden Tuğçe Kazaz, Atatürk'ün ilahlaştırıldığını söyleyerek "Adam esti gürledi, ondan sonra adam şöyle, adam böyle, adam seçilmiş, neredeyse ilahlaştırma sürecine gidecek bir hale dönüştürüldü" dedi.

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Osmanlı'dan kalan mirasın silindiğini belirten Kazaz, Osmanlı zamanında olan ahlak olgusunun Cumhuriyet ile birlikte yerini ahlaksızlığa bıraktığını söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Bunun da tam aksi getirildi ve yayıldı. Yani ahlak mı vardı ahlaksızlık getirildi, din mi vardı dinsizlik getirildi, inanç mı vardı inançsızlık getirildi. Olan bu. Ondan sonra Kemalistler doğdu. Bugün dokunabilir misin Atatürk'e? Dokunamazsın adamın kutsalı."

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"BİRİ ŞUNUN KAFASINA BİR TANE PATLATAMAMIŞ MI"

Sözleriyle Twitter'da gündem olan ve eleştirilen Tuğçe Kazaz'a bir tepki de sivri diliyle tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Kazaz'ın videosunu gören Akalın, "Şu videoyu çeken şunun kafasına bir tane patlatamamış mı?" dedi.

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demet akalın, tuğçe kazaz, youtube,

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