Demet Akalın'dan Ahmet Hakan'a: Yaz, yaşa ve daha çok yaz!

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan Zümrüt Apartmanı kitabındaki pedofili dolu satırlar herkesi isyan ettirdi. Son olarak köşe yazarı Ahmet Hakan bu iğrenç satırlara tepki gösterdi.

Ahmet Hakan kaleme aldığı yazıda "İçinde çocuk geçen her türlü iğrençliğe sıfır tolerans gösteren her birey gibi ben de ‘Yemişim sizin kurgunuzu’ diyorum, başka bir şey demiyorum” dedi.

Ahmet Hakan'ın bu satırlarına şarkıcı Demet Akalın'dan destek geldi. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Seviyorum seni Ahmet Hakan yaz yaz yaşa ve daha çok yaz. Allah razı olsun bir anne olarak sağ ol" dedi.

Ahmet Hakan daha önce bir yazısında Demet Akalın'ı yer vererek "Delikanlı bu kız" yorumunda bulunmuştu.



