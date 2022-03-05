MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Amerika'daki serum fiyatlarına eleştiri! Türk sağlık çalışanlarını övdü

Demet Akalın'dan Amerika'daki serum fiyatlarına eleştiri! Türk sağlık çalışanlarını övdü

05.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre Amerika'da tatil yapan Demet Akalın, acilde serum taktırma ücretinin 12 bin dolar olmasını eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanlarını övdü.

Demet Akalın'dan Amerika'daki serum fiyatlarına eleştiri! Türk sağlık çalışanlarını övdü

Şarkıcı Demet Akalın, Amerika'nın farklı eyaletlerine seyahat ederek tatil yaptı. Tatilinin her karesini sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan Demet Akalın, Amerika'nın olumsuz yönlerini de takipçileriyle paylaştı.

Sağlık alanında oldukça pahalı olan Amerika, Demet Akalın'ın da bu noktada eleştirilerinin odağında oldu.

demet-akalin_1465

SAĞLIK HİZMETİNİN PAHALILIĞINI ELEŞTİRDİ

Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'daki serum fiyatını eleştiren Demet Akalın, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

12 BİN DOLARA SERUM

Paylaşımında bir serum taktırmanın 12 bin dolar olduğunu ifade eden Demet Akalın, Türkiye'deki sağlık çalışanlarının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

demet-akalin_283

"HASTANELERİMİZ KIYMETLİ"

Demet Akalın'ın paylaşımında, "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli…" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son hali şoke etti! 'Yıllar silindir gibi ezmiş'Son hali şoke etti! 'Yıllar silindir gibi ezmiş'
Cinsel hayat itirafı! "Ara vermek..."Cinsel hayat itirafı! "Ara vermek..."
Olay iddia! Efsane dizide oynayacakOlay iddia! Efsane dizide oynayacak
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Kuzey Kore’den yeni bir füze denemesi

Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

Ukrayna'dan 3. Dünya Savaşı yorumu! "Çoktan başladı, kimse görmüyor"

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Kiev'den kaçtı mı? NATO'ya sert çıkış! "Sizin yüzünüzden ölecekler"

Ülkeden yüzlerce başvuru geldi! Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak istiyorlar

Ülkeden yüzlerce başvuru geldi! Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak istiyorlar

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Putin'in 'sağ kolu' Ukrayna'da öldürüldü!

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

İlginizi Çekebilir

Yaşını öğrenen "mümkün değil" diyor! Milyonlar tartışıyor

Yaşını öğrenen "mümkün değil" diyor! Milyonlar tartışıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bir Rusya kararı daha! “Zelenskiy onun yerini alacak”

Bir Rusya kararı daha! “Zelenskiy onun yerini alacak”

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.