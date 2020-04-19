MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın'dan Bakan Albayrak'a: Özel bankalar için de bir çalışma...

Demet Akalın'dan Bakan Albayrak'a: Özel bankalar için de bir çalışma...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı! Şarkıcı Demet Akalın Albayrak'tan bakın ne istedi.

Demet Akalın'dan Bakan Albayrak'a: Özel bankalar için de bir çalışma...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından karantina sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Albayrak paylaşımında "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" bilgisini verdi.

Akalın bu haberin üzerine Albayrak'a hemen yanıt verdi.

ieeiie

Akalın yazdığı yanıtta "Tüm çalışıp üreten onlarca yüzlerce aileye bakan özel bankalara kredi borcu olanlar... Umarım özel bankalar için de bir çalışma tez zamanda gelir... Teşekkürler" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Seksi pozuyla destek olduSeksi pozuyla destek oldu
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

En Çok Okunan Haberler

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Normale dönüş için her ile farklı tarih farklı uygulama

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Koronavirüsle ilgili bu iddia çok konuşulur: Bilinen her şey yanlış!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

Cezaevinden tahliye oldu, cinayet işledi

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

'Türk örf ve adetlerine ters ama' dedi olay pozlar paylaştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 11 yorum
senin ihtiyacın mı var yandaşçı demet
Hayırdır demet ev kredini sallamak mı istiyorsun vay senin halin ne olacak böyle yala yala
5 gün kimseye sesimi duyuramıyorum Ak bank 6.500 ticari kredim var 20 gün işyerim kapalı bank gittim kredim ötelemek istedim 2 ay için istenen faiz 6.000 tl ya öde yada faiz vereceksin dediler Seyyar Tefeciye gittim 2000 tl faiz istedi 6.500 tl hemen vereceğim dedim. Şimdi allah için konuşun Adalet nerede Sayın cumhur başkanım Sayın bakanım AKBANK Kınıyorum Lütfen yardım edin bize
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuba Büyüküstün evde sıkılanlara isyan etti

İsyan etti! 'Evi temizle sıkılmazsın'

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...

'Bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük...'

Kylie Jenner ablası Kim Kardashian'a destek verdi

Seksi pozuyla destek oldu

Aynur Aydın'ın sütyen paylaşımları bitmiyor!

Bir paylaşım daha! 'Sütyensiz'

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Ünlü basketçiyle aşk yaşıyor

Eda Ece veda etmişti! Çabuk vazgeçti

Veda etmişti! Şaşırtan paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.