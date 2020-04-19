Demet Akalın'dan Bakan Albayrak'a: Özel bankalar için de bir çalışma...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından karantina sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Albayrak paylaşımında "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı" bilgisini verdi.

Akalın bu haberin üzerine Albayrak'a hemen yanıt verdi.

Akalın yazdığı yanıtta "Tüm çalışıp üreten onlarca yüzlerce aileye bakan özel bankalara kredi borcu olanlar... Umarım özel bankalar için de bir çalışma tez zamanda gelir... Teşekkürler" dedi.

