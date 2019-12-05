Demet Akalın'dan Ceren Özdemir isyanı! 'Soysuz dışarıda olmasaydı...'

Ordu'da, evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir'in katilinin Ordu Cezaevi'nden firar ettiği ve 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili Demet Akalın da isyan etti. Akalın açıklamasında "Bir katilin değil çarşı izni, oksijen almasına bile gerek yok. Al işte gitti gül gibi kız! Anne olacaktı, okul açıp bir sürü öğrencisi olacaktı. Soysuz dışarıda olmasaydı” dedi.

Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

