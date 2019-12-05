MAGAZİN

Demet Akalın'dan Ceren Özdemir isyanı! 'Soysuz dışarıda olmasaydı...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i takip ederek evinin girişinde vahşice bıçaklayarak katleden katil zanlısı Özgür Arduç Türkiye gündeminde... Demet Akalın da yaşanan bu olayla ilgili isyan etti.

Demet Akalın'dan Ceren Özdemir isyanı! 'Soysuz dışarıda olmasaydı...'

Ordu'da, evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir'in katilinin Ordu Cezaevi'nden firar ettiği ve 12 suç kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili Demet Akalın da isyan etti. Akalın açıklamasında "Bir katilin değil çarşı izni, oksijen almasına bile gerek yok. Al işte gitti gül gibi kız! Anne olacaktı, okul açıp bir sürü öğrencisi olacaktı. Soysuz dışarıda olmasaydı” dedi.

Karın ve göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Müstehcen videosuyla olay olmuştu! İşte aldığı cezaMüstehcen videosuyla olay olmuştu! İşte aldığı ceza
Ünlü sunucusunun bahçesinden ceset çıktı!Ünlü sunucusunun bahçesinden ceset çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın Ceren Özdemir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 2 yorum
AF İSTEMİYORUZ.
idam cezası gelsin bu katillere artık çok geç kalındı..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.