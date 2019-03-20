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Demet Akalın'dan Didem Soydan'a: Sen öyle bir anne olacaksın ki...

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ÜNLÜLER  | 20.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

Model Didem Soydan, 'çocuk yapma fikrinden soğuduğumuz bir uçuştu' lafları sonrası çok sayıda tepki alırken şarkıcı Demet Akalın'ın yorumu dikkat çekti.

Demet Akalın'dan Didem Soydan'a: Sen öyle bir anne olacaksın ki...

Bir uçak yolculuğu sonrasında uçaktaki çocukların çıkardıkları gürültüden rahatsız olduğunu kendine has üslubuyla dile getiren model Didem Soydan, twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrası çok sayıda eleştiri aldı.

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Konuyla ilgili olarak kendisine yüzlerce mesaj gelen Didem Soydan içlerinden bazılarına yanıt verirken kendisini ağır bir şekilde eleştiren bazı yorumları da görmezden geldi. Annelik ve çocuk üzerine çok sayıda eleştiri alan Soydan’a bu konuda mesaj atan isimlerden biri de şarkıcı Demet Akalın oldu.

Kendisi de beş yaşında bir kız çocuk sahibi olan ve işi gereği sürekli olarak uçakta yolculuk eden Akalın, Didem Soydan’ın bu paylaşımının altında aslında iyi bir anne adayının yattığını söyledi ve şu paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan demet akalın

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