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'Amerika'nın Nostradamus'undan korkutan kehanet! 2028'i işaret etti!

"Amerika'nın Nostradamus'u" olarak anılan John Hogue, önümüzdeki yıllara ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı. Nükleer saldırı ihtimalinden küresel savaşa, ekonomik çöküşten enerji krizine kadar uzanan iddialarını 2028 yılına kadar gerçekleşebilecek öngörülerini açıkladı.

'Amerika'nın Nostradamus'undan korkutan kehanet! 2028'i işaret etti!
Çiğdem Berfin Sevinç

Nostradamus'un kehanetleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan John Hogue, geleceğe ilişkin yeni öngörülerini paylaştı. Nostradamus hakkında çeşitli kitaplar yazan Hogue, ABD ile İran arasındaki gerilimin nükleer bir felakete dönüşebileceğini öne sürdü.

The Sun gazetesine konuşan Hogue, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik nükleer saldırı konusunda kararsız olduğunu iddia etti. Batılı ülkelerin, özellikle de ABD'nin konvansiyonel silah stoklarının tükenmesi halinde nükleer silahların daha fazla gündeme gelebileceğini savundu.

Hogue, olası bir nükleer saldırının dünyanın farklı bölgelerinde misillemelere yol açabileceğini öne sürerek 2028 yılına kadar nükleer tehditlerin küresel ölçekte ciddi bir tehlikeye dönüşebileceğini iddia etti.

Amerika nın Nostradamus undan korkutan kehanet! 2028 i işaret etti! 1

27 YIL SÜRECEK SAVAŞ KEHANETİ

Hogue'un dikkat çeken bir diğer iddiası ise yaklaşık 27 yıl sürecek küresel bir savaşla ilgili oldu. Nostradamus'un metinlerinde "Mabus" ya da "Üçüncü Deccal" olarak anılan gizemli bir kişinin ölümünün büyük bir savaşı başlatabileceğini ileri sürdü.

Nostradamus'a atfedilen bir metinde savaşın 27 yıl süreceği, kan döküleceği ve dünyanın büyük yıkımlarla karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

Hogue, böyle bir savaşın Orta Doğu'daki petrol boru hatlarını, doğal gaz tesislerini ve küresel enerji ağlarını hedef alabileceğini savundu. Bu durumun enerji tedarikinde büyük sorunlara ve uzun süreli bir kaosa neden olabileceğini öne sürdü.

Ancak Nostradamus'un kehanetlerinin gelecekte yaşanacak olayları kesin olarak öngördüğüne dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bu yorumlar, Hogue'un tarihsel metinlere ilişkin kişisel değerlendirmelerine dayanıyor.

Amerika nın Nostradamus undan korkutan kehanet! 2028 i işaret etti! 2

ABD EKONOMİSİ İÇİN ÇÖKÜŞ UYARISI

Hogue, ABD ekonomisinin de ciddi bir krizle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti. Öngörüsüne göre olası bir ekonomik çöküş, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine ve enflasyonun daha ağır seviyelere ulaşmasına yol açabilir.

Hogue, nükleer tehdit, uzun süreli savaş ve ekonomik krizle ilgili bu senaryoların 2028 yılı sona ermeden yaşanabileceğini öne sürdü. İddialarının toplum için bir uyarı niteliği taşımasını istediğini belirten Hogue, insanların şiddet yerine barışı tercih etmesini umduğunu ifade etti.

Amerika nın Nostradamus undan korkutan kehanet! 2028 i işaret etti! 3

BABA VANGA'NIN 2026 VE 2027 KEHANETLERİ DE GÜNDEMDE

Geleceğe ilişkin iddialarıyla tanınan isimlerden biri olan Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri de yeniden gündeme geldi. 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga'ya, ölümünden önce çeşitli küresel olaylara ilişkin öngörüler atfedilmişti.

Baba Vanga'nın 2026 yılı için doğal afetlerle ilgili tahminlerde bulunduğu öne sürülürken, 2027 yılına kadar Rusya'nın yeni bir liderle karşılaşacağını iddia ettiği de ileri sürülüyor. Ayrıca 2026 yılının kasım ayında dünya dışı varlıkların Dünya'ya geleceğine ilişkin bir kehanet de kendisine atfediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga Nostradamus kehanet kahin
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