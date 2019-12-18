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Demet Akalın'dan 'Doğa Koleji' sitemi! Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulundu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla şimdilerde kriz içerisinde olan Doğa Koleji'yle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Demet Akalın'dan 'Doğa Koleji' sitemi! Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulundu

Öğretmenlerin maaşlarını uzun zamandır alamamaları nedeniyle derse girmemeleriyle başlayan Doğa Koleji krizi giderek büyüyor. Yaklaşık 80 bin öğrenciyi etkiliyen bir mağduriyet yaratan bu krizden etkilenen isimler arasında Demet Akalın da var. Sosyal medya hesabından kızının okul etkinlikleriyle ilgili paylaşımlarda bulunmaktan geri durmayan Akalın bu defa yaşanan krizle ilgili paylaşımlarda bulundu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA SESLENDİ

Yaşanan krize kızı Hira üzerinden dahil olan ve öğretmenlere destek veren Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımlarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu. Akalın, Bakan Selçuk’a; “Doğa Kolejleri için hızlıca bir çözüm düşünüyor musunuz? Öğrenciler perişan! Öğretmenler iş bıraktı ne olacak böyle?” diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın doğa koleji

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
paranla satın al devam ettir doğa kolejini çok bilmiş devlet mi açtı o okulu niye devlete hesap soruyorsun??
Devletin izni olmadan herkes okul açabiliyor mu? Aynı hesapla kötü giden banka da batsın ozaman devlet neden kayyum atıyor, el koyuyor?
Yazdığı yazıya baksana kadın zor bela yazıyor eğitimi sıfır. Burada MEB ne yapsın onu anlamadım. Kolej batmışsa gitsinler devlet okuluna ya da başka özel okula gitsinler. Ne yani vatandaşın vergisi ile bunların zararı karşılanacak değil ya.
Devlet kamu hizmetini özel sektöre devredip onun üzerinden vergisini toplamaya devam ediyorsa problem çıkınca el atmayı da bilecek.7 8 aydır herkes üç maymunu oynuyor.
neymiş efendim her şey parasıyla deilmiş kapişşş
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