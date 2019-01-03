Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e sert gönderme!

Demet Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece şovu yapması gereken sensin! Komiklikte zorlayanlar değil" sözleriyle oyuncu Enis Arıkan'a övgüde bulundu. Ünlü şarkıcının bu sözleri, bir türlü yıldızının barışmadığı Eser Yenenler'e gönderme olarak yorumlandı.

DEMET AKALIN İLE ESER YENENLER ARASINDA NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, geçtiğimiz yıllarda Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu programa katılmıştı. Program öncesi Yenenler, popçunun kulisinde yazan 'Demet Akalın' yazısını kaldırdı. Bu olaydan sonra Demet Akalın ve Eser Yenenler'in yıldızı hiç barışmadı.

