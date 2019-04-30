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Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a tepki!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Demet Akalın, Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına attığı mesajla Kerimcan'a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın uçağın tuvaletinde cinsel organını göstererek video çektiği iddia edildi. Kerimcan, söz konusu videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Durmaz'ın kısa sürede sildiği görüntüye ünlü isimlerden tepki yağdı.

KERİMCAN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kerimcan Durmaz'a bir tepki de yediği içtiği ayrı gitmediği şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj gönderen Akalın, Durmaz'a şu sözlerle sitem etti:

"Uçağın tuvaletinde böyle çirkin bir görüntüye imza atan insanı, evli barklı çoluklu biri olarak ben neyini savunayım. Ben mi git ona yap dedim. Ben Kerimcan'a söyleyeceğimi söyledi. Kimse seni bitiremedi sen kendini bitireceksin Kerimcan dedim. Hepimiz genç olduk ve hatalar yaptık. Artık bu onun başına gelen kaçıncı olay. Bu olay kabul edilemez. Sen bir şöhreti taşıdıysan bu kadarını yapamazsın yok böyle bir dünya. Ben plates yaparken resmimi çekemiyorum ya. Anadan üryan fotoğrafınızı telefonunda bile bulunduramazsın."

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PIRLANTA YÜZÜK ALMIŞTI

Bir mağazada yüzük bakarken görüntülenen Durmaz, "Demet Hanım geçen hafta sahneye çıkıp bana destek olmuştu. Bende bu jestine karşılık kendisine ufak bir hediye aldım" diyerek pırlanta yüzük almıştı.

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demet akalın kerimcan durmaz 2. Sayfa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah sizinde belanızı versin siz böyle yaptınız bunu .. şimdide gelmiş cocuğumuz var diyor.. ozman yokmuyduda şimdi cocuğunuz var
şunu merak ediyorum..savcılık devreye girdimi?
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