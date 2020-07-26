Demet Akalın'dan 'Olduğumuz gibi güzeliz' akımına tepki!

Son dönemde artan kadına şiddet olaylarının ardından ünlü sanatçılar sosyal medyada akım başlatmış ve akım, yoğun ilgi görmüştü.
Ünlü kadın sanatçılar, siyah beyaz fotoğraflarını “Olduğumuz gibi güzeliz” notunu düşerek paylaşmışlardı.
Paylaşımlar artarak sürerken ünlü popçu Demet Akalın ise paylaşımlara tepki gösterdi.
Akalın paylaşımında “Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afili fotoğraf koymaya gelince #challenge. Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet” ifadelerini kullandı.
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