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Demet Akalın'den duygusal paylaşım! ' Baba sevgisi nasıl bir şey...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız hafta sonu ailesiyle birlikte İtalya'ya uçan şarkıcı Demet Akalın, dönüş yolunda yaşadığı uçak iptalini ve sonrasında yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Demet Akalın'den duygusal paylaşım! ' Baba sevgisi nasıl bir şey...'

Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte İtalya’nın altını üstüne getiren Demet Akalın burada geçirdiği topladığı enerjiyi ve mutluluğu dönüş yolunda bitirdi. Türkiye’ye dönmek üzere binecekleri uçağın dokuz saatlik rötar yapmasının ardından sahnesine apar topar çıkmak zorunda kalan Akalın, yaşadıkları süreci anlatırken kocasının böylesi zor bir durumda kendisine ne kadar yardımcı olduğunu da hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

İşte Demet Akalın’ın o satırları:

“Dünkü uçak iptalimiz… 9 saat bekledikten sonra akşam uçağına bindik. Kızım hiç olmadığı kadar sakindi babamız pert! Ve ben makyaj yapıp shneye ucu ucuna yetiştim. Tabi bizimkileri uçakta bırakarak koşarak… Dev güçlü babamız kızını hiç uyandırmadan eve getirmiş. Kurban olduğum Allah kimseyi babasız annesiz koymasın… Ben baba sevgisi nasıl bir şey bilmiyorum ama bu pazar içimden geldi tüm aslan babalar bitanesiniz! Okan Kurt’a not: Bu hafta istediğin kadar maç basket antreman tavla ps serbest”


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demet akalın Okan Kurt hira instagram

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