Demet Akalın eriyince açıldı! "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış" denilince...

Yaptığı açıklamalarla ve yorumlarla gündem olan Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren Demet Akalın eridi.

Kilo verince tarzında değişikliğe giden Akalın şimdilerde mini elbiseler ve göğüs dekoltesi vermekten kaçınmıyor.

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın yine tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın'a bu konuda eleştiriler ise gecikmedi.

Demet Akalın'ı görenler "Ne oldu şimdi Gülşen’in peşinden gittin açtıkça açtın kilo verdin dediklerini unuttun", "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış", "Demek ki Gülşen'i kıskandığı için o kadar konuşmuş", "Hira sormuyor mu?" eleştirilerinde bulundu.

Demet Akalın ise Hiralı yoruma "Sormuyor" yanıtını verdi.