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  4. Demet Akalın eriyince açıldı! "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış" denilince...

Demet Akalın eriyince açıldı! "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış" denilince...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.07.2024 08:27
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6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren Demet Akalın'ın tarzında da değişiklik oldu. Demet Akalın'ın son seçimini görenlerin aklına Gülşen'e yaptığı eleştiriler geldi. Akalın'a "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış" yorumları geldi.

Demet Akalın eriyince açıldı! "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış" denilince...

Yaptığı açıklamalarla ve yorumlarla gündem olan Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo veren Demet Akalın eridi.

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Kilo verince tarzında değişikliğe giden Akalın şimdilerde mini elbiseler ve göğüs dekoltesi vermekten kaçınmıyor.

Bodrum’da sahne alan Demet Akalın yine tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın'a bu konuda eleştiriler ise gecikmedi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın'ı görenler "Ne oldu şimdi Gülşen’in peşinden gittin açtıkça açtın kilo verdin dediklerini unuttun", "Çıplaklık eleştirileri kendisi kilo verinceye kadarmış", "Demek ki Gülşen'i kıskandığı için o kadar konuşmuş", "Hira sormuyor mu?" eleştirilerinde bulundu.

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Demet Akalın ise Hiralı yoruma "Sormuyor" yanıtını verdi.

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Demet Akalın
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