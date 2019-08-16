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Demet Akalın, Hadise’yi takipten neden çıkardı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 16.08.2019 21:42 | Son Güncelleme

Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Hadise'yi Instagram'da takipten çıkarması herkesi şaşırttı.

Demet Akalın, Hadise’yi takipten neden çıkardı?

Demet Akalın ile Hadise'nin bir dönem aralarından su sızmıyordu. Demet Akalın, Hadise ve Gülşen, üçlü buluşmalar yaparak dostluklarını cümle aleme duyurmuştu. Fakat Demet Akalın'ın Hadise'yi takipten çıkarması herkesi şoke etti.

İddiaya göre Akalın, Hadise'nin sürekli seksi paylaşımlar yapmasından sıkıldı. Hadise, Harbiye Açık Hava'da verdiği konserde giydiği kıyafetleri de Instagram'dan paylaşınca Akalın daha fazla dayanamadı.

Eski dostunu takipten çıkardı. Demet Akalın'ın bu tavrı karşısında Hadise'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Hadise instagram

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
demet akalınmı ??? o kim!!!
Ailecek şaşkınız
hangisi dersen karakter açısından hadise derim
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