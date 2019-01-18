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Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.01.2019 21:40 | Son Güncelleme

Hande Yener, katıldığı programda doğum gününü kutlayan Demet Akalın'a sosyal medyadan teşekkür etti.

Demet Akalın, Hande Yener'in gönlünü aldı!

Demet Akalın ve Hande Yener'in küslüğü kadar dostlukları da çok konuşulacağa benziyor. Uzun yıllar küs kalan ve davalık olan ünlü şarkıcılar, geçtiğimiz ay barışmıştı.

Hande Yener yaptığı son röportajda ise Demet Akalın’ın doğum gününü kutlamadığını ifade etmişti. O açıklamadan sonra Demet Akalın , TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında konuyla ilgili, ”Aslında Hande Yener eğlenceli bir kızdır” diyerek Yener’in doğum gününü kutladı.

Hande Yener’de mutlu olduğunu dile getirerek sosyal medya hesabından Demet Akalın’a “Doğum günümü kutlamış güzel sözler söylemişsin. Çok teşekkür ederim. Benden de çok çok sevgiler sana ve tatlı ailene. Harika bir yıl olsun ” şeklinde teşekkür etti.

hande

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın hande yener

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