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  4. Demet Akalın hastane odasından paylaştı: Ünlü şarkıcı Demet Akalın ameliyat oldu!

Demet Akalın hastane odasından paylaştı: Ünlü şarkıcı Demet Akalın ameliyat oldu!

03.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın ses telindeki kist nedeniyle bu sabah ameliyat oldu. Akalın, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu.

Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programının sunucusu Demet Akalın bu sabah ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

demet akalın ameliyat oldu

Akalın, "İsmail Koçak hocam ses telimdeki yalancı kissten kurtardı, şükür sabah. Ben iyiyim sabah allah razı olsun tüm mesaj atanlara" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın sosyal medya
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